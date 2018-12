Bezoekers Antwerpse binnenstad kunnen straks niet meer op straat parkeren TMA

03 december 2018

07u54

Bron: ATV, Gazet van Antwerpen 10 Antwerpen werkt aan een plan om de parkeerdruk in de straten van het stadscentrum terug te dringen. Concreet zullen bezoekers van de Antwerpse binnenstad (alles binnen de Leien, red) binnenkort niet meer op straat kunnen parkeren. Die plaatsen blijven voorbehouden aan de bewoners. Wie toch met de wagen naar de Scheldestad wil, zal een plaatsje moeten zoeken in een betaalparking of op een park and ride buiten het stadscentrum.

Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) kwam het plan gisteren voorstellen tijdens ‘Wakker op Zondag’ op ATV. “Wie als bezoeker toch nog zijn wagen op straat achterlaat, riskeert een boete”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vandaag in Gazet van Antwerpen. De stad wil niet alleen de parkeerdruk afbouwen en meer ruimte aan de bewoners laten. “Het geeft ons ook de mogelijkheid om parkeerplaatsen vrij te maken voor deelwagens of voor de wagens van mensen met een handicap”, aldus Kennis.

En dat de parkeerdruk hoog is, bewijst het aantal bewonersvergunningen: voor elke 100 vergunningen op straat zijn er 140 parkeervergunningen in omloop. “De plaats is op”, vindt Marij Preneel (Groen). Haar partij, die mee in de meerderheid zit in het district Antwerpen, maar niet mee aan tafel zit voor het volgende stadsbestuur, pleit voor een mobiliteitsbudget om de Antwerpenaar uit zijn auto te krijgen.

Wanneer het plan in voege treedt, is nog niet bekend. Daarnaast onderzoekt de stad ook nog hoe pakweg dokters, klusjesmannen of familieleden op bezoek toch nog een korte tijd op straat kunnen parkeren.