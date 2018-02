Bezoek van een vriend draait uit op steekpartij in Wachtebeke WSG

06 februari 2018

14u28 0 De bewoner van een appartement aan het Dr.Jules Persynplein in Wachtebeke is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een steekpartij. Een ruzie tussen hem en een vriend ontaardde in het appartement, waarna de dader de benen nam. Die werd 's nachts aangetroffen in Stekene.

De alleenstaande man kreeg maandagavond bezoek van een vriend, die bij de politie gekend staat voor criminele feiten. Er ontstond een vechtpartij waarbij de bezoeker een mes gebruikte. Hij ging er na de steekpartij vandoor. Het zwaargewonde slachtoffer ging de straat op, waar hij werd aangetroffen door de politie.

Het slachtoffer was bij bewustzijn en kon aan de hulpdiensten vertellen wie hem verwond had. De verdachte werd in de loop van de nacht opgepakt in zijn ouderlijk huis in Stekene.

"Het slachtoffer werd onder andere gestoken in de halsstreek en bloedde hevig, maar hij verkeerde niet in levensgevaar", klinkt het bij de politie. "Hij werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht."