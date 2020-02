Bezoek Jambon aan Orban niet overal op gejuich onthaald: “Misplaatste erkenning” SPS

06 februari 2020

11u21

Bron: Belga 14 Het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon aan de Hongaarse premier Viktor Orban stuit op kritiek bij Groen en sp.a. Vlaams Belang hoopt dan weer dat Jambon iets zal opsteken van het Hongaarse beleid.

Jan Jambon reist woensdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. Het voornaamste doel is de feestelijke afsluiting van een expo met de Vlaamse meesters in Boedapest, maar Jambon zal ook een onderhoud hebben met Viktor Orban.

"De bedoeling is als minister-president contacten te leggen die nuttig kunnen zijn voor Vlaanderen", valt te horen bij het kabinet-Jambon. Orban staat binnen Europa onder druk, onder meer door zijn omgang met de rechtstaat en met de media. "Maar het gaat in dit contact niet om partijpolitiek of om ideologie", aldus het kabinet.

Fout signaal

De linkse oppositiepartijen sp.a en Groen vinden het bezoek een fout signaal. Sp.a-fractieleidster Hannelore Goeman wijst erop dat Jambon op de koffie gaat "bij een man die de vrije pers aan banden legt, migranten omschrijft als gif, de rechtstaat uitholt, ngo's intimideert en van corruptie wordt verdacht".

Er is een discrepantie in verontwaardiging. Alles wat een beetje rechts is, wordt meteen verdacht gemaakt, maar wat bijvoorbeeld Spanje doet met Catalonië wordt veel minder hard gehekeld Chris Janssens, Vlaams Belang

Ook Jeremie Vaneeckhout van Groen vindt dat het gaat om een "misplaatste erkenning". Hij wijst op de verschillende resoluties die in het Europees Parlement al werden gestemd om de situatie in het Oost-Europese land aan de kaak te stellen.

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens zou Jambon dan weer graag vergezellen bij zijn bezoek. "Ik denk dat hij daar veel kan leren", zegt Janssens. "Onder meer rond migratie en asiel neemt Orban een uniek standpunt in, dat door grote delen van zijn bevolking gedeeld wordt, en voor een stuk ook door het Vlaams Belang.”

Links-rechts

Wat de problemen met de rechtstaat en met de Hongaarse media betreft, is het aan de plaatselijke instituten om daar mee om te gaan, vindt Janssens. “Er is bovendien sprake van een discrepantie in verontwaardiging. Alles wat een beetje rechts is, wordt meteen verdacht gemaakt, maar wat bijvoorbeeld Spanje doet met Catalonië wordt veel minder hard gehekeld.”

De reis naar Hongarije en Tsjechië moet overigens nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Het punt staat morgen op de agenda. Viceministers-presidenten Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) willen vandaag nog niet reageren.