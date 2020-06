Exclusief voor abonnees

Bezoek in de ziekenhuizen is weer toegestaan: voor André en Kathleen was dat een verademing, maar voor Marie-Jeanne en Robert kwam de versoepeling te laat

Ingrid De Vos

02 juni 2020

Sinds dinsdag is bezoek in de ziekenhuizen weer toegestaan. Dat was een verademing voor Andre (72), die zijn mondmasker liet zakken voor een kus toen hij voor het eerst in elf weken weer op bezoek mocht bij zijn Kathleen (68). Marie-Jeanne (78) vindt het dan weer bitter dat het weer màg, net nu ze niet meer op bezoek kan bij haar Robert (78).