Bezoek deurwaarder leidt per toeval tot ontdekking cannabisplantage in Koekelberg

15 februari 2018

16u01

Bron: Belga 0 De lokale politie Brussel West heeft gisteren een cannabisplantage ontdekt in Koekelberg. Dat meldt het Brusselse parket. De ontdekking gebeurde bij toeval, toen een politie-inspecteur een deurwaarder vergezelde bij een huisbezoek.

De deurwaarder moest in de betrokken woning, in de De Neckstraat, een exploot gaan betekenen en werd daarbij vergezeld door een politie-inspecteur en een slotenmaker. Toen de deur geopend was en de politie-inspecteur de woning betrad, werd zijn aandacht meteen getrokken door een doordringende cannabisgeur en een bedenkelijke elektrische installatie.

Een verdere zoektocht doorheen de woning leverde een tas met gedroogde cannabis op, klaar voor gebruik, maar ook een plantage van 76 planten. De bewoner, een 46-jarige man die al gekend was voor drugsfeiten en wapenbezit, werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.