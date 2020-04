Bezoek aan voorzieningen voor personen met handicap mogelijk vanaf maandag jv

30 april 2020

06u50

Bron: belga 5 Vanaf volgende week maandag, 4 mei, is er weer bezoek mogelijk in voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Er zijn echter verschillende voorwaarden, waardoor bezoek niet zomaar en overal tegelijkertijd zal kunnen op 4 mei. "Het is een zoektocht naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid", laat de taskforce Zorg weten. De beslissing werd woensdagnamiddag genomen, en woensdagavond werden de verschillende voorzieningen op de hoogte gebracht.

De verschillende zorgaanbieders krijgen de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken waarin rekening gehouden wordt met de voorwaarden. Mogelijk zal daardoor bezoek in bepaalde gevallen niet kunnen.

"Voldoende personeel en beschermingsmateriaal zijn absolute voorwaarden", zegt Karine Moykens, hoofd van de taskforce. "Zijn deze voorwaarden vervuld, dan kan de directie de bezoekregeling starten en communiceren naar de betrokken personen."

De startdatum voor bezoek kan verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, en binnen de voorziening zelf van campus tot campus, van leefgroep tot leefgroep of zelfs per individuele bewoner.

Op 14 maart, bij de start van de lockdown, koos ruim 90 procent van de meerderjarigen en net geen 40 procent van de minderjarigen ervoor om in hun voorziening te blijven. Meer dan een maand verder willen zij en hun familie graag bezoek. Het bezoek zal, na afspraak, met maximaal 1 persoon per keer moeten komen, maar dat moet niet altijd dezelfde persoon zijn. Ouders of familieleden die zelf tot een risicogroep behoren zullen attent gemaakt worden op het risico, maar hun bezoek wordt niet verboden.