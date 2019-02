Bezoek aan psycholoog wordt terugbetaald ondanks verzet van ontevreden Vlaamse psychologen lva aw

25 februari 2019

Bron: Belga 1 Vlak voor de start van de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog, blijkt dat opvallend weinig Vlaamse psychologen willen meewerken. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg maandag. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is niet onder de indruk en herhaalt dat het terugbetalingssysteem wordt uitgevoerd.

Minister Maggie De Block (Open Vld) trekt per jaar 22,5 miljoen euro uit en wil zo 120.000 mensen helpen met een "matige" depressie, angststoornis of alcoholverslaving. Zij kunnen vanaf begin maart aan sterk verlaagd tarief hulp krijgen. De Block legde wel het tarief voor de psychologen op 45 euro.

"Concreet betekent dit dat je als psycholoog eigenlijk twintig procent van je omzet inlevert", zegt Koen Lowet van de Vlaamse beroepsvereniging VVKP. Die riep uit onvrede met het nieuwe systeem van meet af aan op zich niét in te schrijven.

In sommige regio's raakt amper tien procent van de vacatures ingevuld. In Limburg werden 220 psychologen gezocht en willen er maar tien meewerken. In het noorden van West-Vlaanderen zijn dat er 14 op 132.

Patiënt kiest zelf

De Block is niet van plan de vergoeding voor de psychologen te verhogen. Ze wijst erop dat in sommige regio's in Vlaanderen wel degelijk "een mooi aantal" kandidaten is. De Block houdt dan ook vast aan de uitvoering van de wet die de terugbetaling van een psychologische raadpleging invoert. “Er zijn netwerken waar de patiënten vanaf maart wel degelijk terecht zullen kunnen. Ze zullen dan zelf wel uitmaken of ze naar een psycholoog gaan waar ze maar 45 euro moeten betalen of naar een waar ze 60 euro moeten betalen”, zei De Block in De Ochtend op Radio 1.

Ze toont zich niet onder de indruk van het feit dat er in Vlaanderen maar weinig psychologen in het systeem zouden willen meestappen. “Één Vlaamse beroepsgroep doet aan actief gelobby zodat zijn leden zich niet in deze conventie zouden inschrijven. Ze zijn het niet eens met die 45 euro per consultatie en houden vast aan het tarief van 1 euro per minuut, of 60 euro per consultatie van een uur.”

Eerstelijnshulp

Door voor zowat 120.000 patiënten met een “matige” depressie, angststoornis of alcoholverslaving de terugbetaling van psychologische hulp mogelijk te maken, moet die eerstelijnshulp toegankelijker worden. “Die is er in ons land veel te weinig. We kennen wel een psychologische hulpverlening die zeer gespecialiseerd is, maar dan moet men al doorverwezen worden. De eerstelijnshulp van een psycholoog komt nu vaak erg laat”, aldus De Block.