Bezit kinderporno komt aan het licht nadat opgelichte man computer laat onderzoeken door speurders EB

18u10

Bron: Belga 0 ANP XTRA Illustratiefoto. Een 47-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver is voor de rechtbank van Mechelen verschenen op beschuldiging van bezit van kinderporno. De man werd opgelicht in een chatroom en stapte zelf naar de politie, die op zijn pc bezwarend materiaal vond en de man naar de cel stuurde. De man is inmiddels in behandeling en beseft dat zijn verslaving ernstige gevolgen kon hebben. Het parket vraagt twee jaar met probatieuitstel en verplicht verderzetten van de therapie.

De man was in een chatroom beland waar iemand zich voordeed als 14-jarig meisje. Hij begon met 'haar' te chatten en 'zij' stuurde enkele naaktfoto's en vroeg hem hetzelfde te doen. Nadat hij dat deed, begon die persoon hem te chanteren: hij moest 800 euro betalen of zijn naaktfoto's zouden verspreid worden. Daarop stapte de man naar de politie, die een onderzoek startte. Bij het uitlezen van zijn pc werden kinderpornografische foto's en filmpjes aangetroffen waarop de man werd aangehouden. Bij verhoor gaf hij het bezit van kinderporno toe.

"Louter virtuele pedofiel"

De man benadrukt dat zijn pedofiele geaardheid louter virtueel was en hij nooit in realiteit zou overgaan tot feiten. De rechter sprak hem streng toe: "Uw probleem is zeer ernstig, de kans was heel groot dat als er niemand was tussengekomen, u wél tot feiten was overgegaan. Kinderporno bekijken is het in stand houden van een walgelijke industrie die meisjes met de leeftijd van uw dochter gruwelijk misbruikt."

De man kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling een contactverbod met minderjarigen opgelegd. Daardoor kan hij zijn kinderen, over wie hij co-ouderschap heeft, slechts zien onder begeleiding van hun moeder.

"Ik wil graag een tweede kans, ik wil tonen dat ik wil en kan veranderen", zei de man vandaag. "Ik voel me beter sinds de start van de behandeling en kan me beter beheersen."