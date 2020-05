Bezettingsgraad De Lijn klimt naar 30 procent: “Vooraf reserveren is organisatorisch niet mogelijk” SVM

28 mei 2020

18u53

Bron: Belga 6 De bezettingsgraad op de voertuigen van De Lijn blijft stelselmatig stijgen. De vervoersmaatschappij zit nu aan een bezettingsgraad van 30 procent, een verdubbeling tegenover begin mei. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geantwoord op vragen van Bert Maertens (N-VA), Els Robeyns (sp.a), Jos D'Haese (PVDA) en Karin Brouwers (CD&V). Die laatste suggereert om een reservatiesysteem in te voeren om de reizigers op die manier zitplaatsen en veilige ritten te garanderen, maar volgens de minister is zo'n systeem momenteel organisatorisch onmogelijk.

Op een gewone dag vóór de coronacrisis vervoerde De Lijn tussen 820.000 en 970.000 reizigers. In de periode van de lockdown vóór 4 mei was dat aantal gezakt naar 90.000 tot 100.000 reizigers per dag. Sinds 4 mei ziet men bij De Lijn opnieuw een lichte stijging. Zo waren er op 4 mei zelf bijvoorbeeld 111.104 reizigers, of een bezettingsgraad van 14 procent.

Geen anderhalve meter meer

Door de geleidelijke versoepeling van de coronabeperkingen de voorbije weken is die bezettingsgraad de voorbije weken blijven stijgen. "In de week van 18 mei zaten we aan 20 tot 30 procent bezetting. Momenteel zitten we aan 30 procent", aldus minister Peeters.

Sinds 15 mei is de social distance van 1,5 meter niet meer verplicht op het openbaar vervoer. Een mondmasker blijft wel verplicht voor reizigers vanaf 12 jaar. Volgens minister Peeters wordt die verplichting goed opgevolgd. De Open Vld-minister zegt ook dat er onder virologen een consensus is dat de besmettingsgraad op het openbaar vervoer klein tot onbestaande is, net vanwege die mondmaskerplicht.

“Sfeer van wantrouwen”

Meerderheidspartij CD&V lanceerde in de commissie bij monde van Karin Brouwers (CD&V) het idee om De Lijn te laten werken met een soort reservatiesysteem. Op die manier zouden de reizigers garanties kunnen krijgen op een zitplaats en een veilige rit. "Het stoort ons dat de boodschap wordt gegeven om het openbaar vervoer te vermijden. Zo creëer je een sfeer van wantrouwen", aldus Brouwers. Door te werken met een reservatiesysteem - bijvoorbeeld via een realtime app - zou je reizigers meer zekerheid kunnen geven over hun vervoer.

Minister Peeters heeft het idee afgetoetst bij De Lijn zelf, maar daar heeft men laten weten dat het momenteel organisatorisch niet haalbaar is.

