Bewoonster Marceline mag na 21 dagen in het ziekenhuis en quarantaine eindelijk weer naar haar kamer

JOLE

20 april 2020

17u46

Bron: VTM 1

Voor de bewoners in de woonzorgcentra is het aanpassen. Ze zien hun vertrouwde verzorgers nu helemaal in pak en met een masker op. Op de COVID-afdeling in Wichelen liggen bewoners die nog een risico vormen of moeten herstellen na een ziekenhuisopname.

Ook Marceline, ze lag 21 dagen in het ziekenhuis. Na haar ziekenhuisopname moest ze verder herstellen in de COVID-unit en dat was zwaar. “Wanneer mag ik weer naar mijn kamer, naar mijn huisje?” Een vraag waar de verzorgers lang geen antwoord op konden geven. Maar geduld loont. Na lang wachten mag Marceline weer naar haar vertrouwde “huisje” en kan ze daar verder herstellen.