Bewoners woonzorgcentrum Berchem geëvacueerd na brand op kamer

Redactie

09 september 2018

17u41

Bron: Belga

0

Zondagmiddag rond 12 uur is er brand ontstaan in een kamer van het woonzorgcentrum Sint Maria in de Vredestraat in Berchem. Er raakte niemand gewond, maar vier personeelsleden die de bluspoging aanvatten moesten wel ter controle naar het ziekenhuis. Dat werd vernomen bij Jasmien O, de woordvoerster van de Antwerpse brandweer.