Bewoners woonzorgcentra mogen bezoek krijgen van één persoon, Zorgnet-Icuro reageert verbaasd: "Totaal onverantwoord, wij adviseren richtlijn niet te volgen"

15 april 2020

18u07 1544 Mensen in woonzorgcentra mogen voortaan bezoek ontvangen van één persoon. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) meegedeeld. Maar koepelorganisatie Zorgnet-Icuro reageert verbaasd en adviseert haar woonzorgcentra de richtlijn niet op te volgen.

De bezoeker moet vooraf aangemeld zijn, mag twee weken niet ziek geweest zijn, en het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De versoepelde regel van het bezoek van één persoon geldt ook voor instellingen voor personen met een handicap, voor wie alleen woont en voor wie immobiel is.

"Totaal onverantwoord”

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro reageert bij VRTNWS vol ongeloof op de nieuwe richtlijn. “Wij gaan onze woonzorgcentra adviseren deze richtlijn niet te volgen”, zegt ze. “Die is er absoluut niet gekomen op vraag van de woonzorgcentra. We waren niet betrokken in enig overleg hierover. Voor mij is het totaal onverstaanbaar dat dit is beslist. We proberen het coronavirus zoveel mogelijk buiten woonzorgcentra te houden. Er zijn tests geweest op ons personeel waaruit blijkt dat sommigen drager van het virus zijn zonder dat ze symptomen vertonen.”

“Nu wil de Veiligheidsraad nog extra mensen binnenlaten in woonzorgcentra? Wie gaat dat controleren?”, vraagt Cloet zich nog af. “Hoe gaan we de veiligheid van onze bewoners kunnen garanderen? Dat is mij een raadsel. Ik begrijp dat het voor sommige bewoners moeilijk is om alleen te zitten, maar dit is in tegenstrijd met alle maatregelen die we voor ogen hadden.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), verantwoordelijk voor de Vlaamse rusthuizen, zegt bij VRT ook dat het niet evident wordt de maatregel uit te rollen. “We zullen samen met de woonzorgcentra goed moeten afwegen hoe we dat gaan doen.”

Beke begrijpt dat het in deze omstandigheden belangrijk is om een goed evenwicht tussen welzijn en volksgezondheid na te streven. Hij wijst ook op de eenzaamheid die voor veel rusthuisbewoners zwaar doorweegt. Maar de minister beseft ook dat het geen gemakkelijk uit te voeren maatregel wordt, “dit wordt een huzarenopdracht”.



