Bewoners rusthuis moeten koffers pakken wegens faillissement Arnd Leroy

25 maart 2019

18u41

Bron: VTM 0

Rusthuis Anemoon is failliet. De zowat 20 bewoners – waaronder veel negentigers – moeten tegen eind deze week vertrekken. Het personeel houdt nu zelf de boel nog een paar dagen draaiende, voor de bewoners. “De situatie is echt schrijnend”, zegt hoofdverpleegkundige Marina Delvoye. “De bewoners van de ene dag op de andere aan hun lot overlaten, gaat niet. We werken hier niet met machines maar met mensen.”