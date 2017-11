Bewoners kunnen plots niet meer in hun eigen huis: inbrekers slaan driemaal op zelfde manier toe in Leuven ADN

Inbrekers hebben gisteren driemaal op dezelfde manier toegeslagen in appartementen op de Diestsevest en het Groefplein in Leuven. Telkens barricadeerden ze de toegangsdeur van de flat zodat de rechtmatige bewoners bij hun terugkeer niet meer binnen geraakten. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

De drie inbraken vonden overdag plaats en telkens belden de rechtmatige bewoners de politie toen ze 's avonds bij hun thuiskomst niet meer binnen geraakten. Op de Diestsevest ging het telkens om een flat op de eerste verdieping van een appartementsgebouw.

In het eerste geval moesten de agenten zelfs via het balkon van de buren tot op het balkon van de slachtoffers klauteren om via die weg binnen te kunnen. Eenmaal binnen bleek dat de toegangsdeur aan de binnenkant gebarricadeerd was met een schoenrek en een televisietoestel. Vermoedelijk deden de dieven dat om te voorkomen dat er iemand zou binnenkomen terwijl ze het appartement doorzochten. Wat en hoeveel er gestolen werd, was niet duidelijk.

In het tweede appartement op de Diestsevest raakte de politie wel binnen, al moest ze daarvoor de deur een eindje openen en enkele stoelen die er tegen stonden wegduwen. Een raam op het terras op de eerste verdieping aan de achterzijde van het gebouw werd geforceerd en opengebroken. Ook hier was de omvang van de buit niet bekend.

Ook op het Groefplein sloegen dieven tenslotte op dezelfde manier toe. Ditmaal was het een stoel die tegen de deur stond die het openen bemoeilijkte. Hier was het slaapkamerraam geforceerd. De buit bestond uit een klein bedrag buitenlands geld, een zaklamp en een mes.