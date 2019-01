Bewoners flatgebouw met 28 verdiepingen geëvacueerd in Luik

13 januari 2019

10u14

Bron: Belga

De bewoners van een flatgebouw van 28 verdieping in Droixhe zijn vanmorgen geëvacueerd na een brand in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dat is vernomen bij de politie van Luik.