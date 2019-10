Control Cruiser Gesponsorde inhoud Bewoners bedanken voorbeeldige chauffeurs met Control Cruiser-borden Aangeboden door VSV

07 oktober 2019

Voorbeeldige bestuurders die zich aan de snelheidslimiet houden in onze dorpen en steden mogen ook eens bedankt worden. En dat doen deze bewoners door Control Cruiser-borden aan hun gevel te hangen. “Met een positieve boodschap wil ik iets doen aan de verkeersproblemen in mijn dorp”, klinkt het.

Voor voorbeeldige chauffeurs die 50 km/u rijden in de bebouwde kom en 30 km/u in de zone 30 is er nu eindelijk een positief woord: de Control Cruiser. Deze nieuwe term werd gelanceerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om automobilisten die zich wél aan de snelheidslimiet houden, te bedanken. Maar eigenlijk kan iedereen chauffeurs aanmoedigen om zich aan de snelheid te houden door een Control Cruiser-bord aan zijn gevel te hangen.

Aandacht voor voorbeeldige bestuurders

“Ik heb onmiddellijk een Control Cruiser-bord besteld na het lezen van een artikel over deze campagne van VSV”, vertelt Griet De Smet uit Sint-Pieters-Leeuw enthousiast. “Zelf probeer ik ook altijd om me aan de snelheid te houden als ik in de bebouwde kom rij of in een zone 30, maar makkelijk is dat niet. Ik woon pal in het centrum van de gemeente, vlak bij twee scholen. Dagelijks zie ik uit mijn keukenraam hoe sommige bestuurders roekeloos rijden, net op die momenten dat de kinderen naar school gaan. Gelukkig passeren er ook heel wat voorbeeldige chauffeurs die de verkeersregels wel respecteren. Maar helaas hebben we daar weinig aandacht voor. En dus vind ik het fijn dat ik nu al die chauffeurs die rustig rijden kan bedanken door simpelweg een Control Cruiser-bord aan mijn gevel te hangen. Ik weet zelfs nu al dat ik het bord ga laten hangen als de campagne afgelopen is, want eigenlijk is het een boodschap waar iedereen regelmatig aan herinnerd moet worden. Zo’n positieve reminder is toch leuker dan een boete te krijgen, vind ik.”

Control Cruiser-bord als geheugensteuntje

Dat autobestuurders al eens een geheugensteuntje nodig hebben, daar is ook Marie-Louise Van Craenenbroeck uit Everberg van overtuigd. “Wanneer er snelheidscontroles zijn of wanneer er borden met smileys geplaatst worden in mijn straat, merk ik een groot verschil in het rijgedrag van de 1.700 à 1.800 chauffeurs die hier dagelijks passeren”, aldus Van Craenenbroeck. “Een Control Cruiser-bord aan mijn omheining zal niet voor een structurele oplossing van alle verkeersproblemen zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit geheugensteuntje bestuurders bewust maakt van hun rijgedrag. En dat is absoluut nodig: voorbeeldig rijgedrag is niet alleen noodzakelijk voor de verkeersveiligheid, maar draagt ook bij tot een aangename leefomgeving.”

Niet te snel rijden voor de kinderen

Sofie Buydens uit Niel heeft dan weer als eerste in haar straat met zone 30 een Control Cruiser-bord opgehangen voor de veiligheid van haar eigen kinderen én alle schoolgaande kinderen uit de buurt. “Als moeder is het mijn grootste angst dat mijn kinderen van 8 en 10 jaar onderweg naar school door een roekeloze chauffeur aangereden zouden worden”, laat Buydens weten. “Om snelheidsduivels af te remmen zijn er tal van maatregelen en acties, maar voor al die chauffeurs die zich wel aan de snelheidslimiet houden was er zelden aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat je met een positieve boodschap en een welgemeende dankjewel veel bestuurders kan aanzetten tot voorbeeldig rijgedrag. Veel moeite vraagt het alvast niet om eens bedankt te zeggen voor veilig gedrag in het verkeer.”

Wil jij de chauffeurs die zich aan de toegelaten snelheid houden in jouw straat ook bedanken? Vraag het gratis Control Cruiser-bord rechtstreeks aan bij jouw gemeente of via beloofd@vsv.be. Meer informatie over de Control Cruiser-campagne vind je op www.beloofd.be.