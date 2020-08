Bewoner vervolgd voor dubbele moordpoging op camping in Fosses-la-Ville AW

31 augustus 2020

20u20

Bron: Belga 0 Op een camping in Fosses-la-Ville in de provincie Namen heeft een bewoner zondagavond twee anderen proberen omver te rijden. Dat meldt het parket van Namen. De bestuurder wordt vervolgd voor dubbele moordpoging.

Het eerste slachtoffer kon het voertuig nog ontwijken, waarop de wagen in een hek terechtkwam. De bestuurder reed verder en raakte daarbij een ander voertuig. Vervolgens probeerde hij de schoondochter van zijn eerste slachtoffer te raken. Zij kon ontsnappen door over een hek te springen.

De man is opgepakt en wordt vervolgd voor dubbele moordpoging en vernieling van een voertuig en het hek. Omdat hij een van de slachtoffers eerder had geslagen en het andere slachtoffer met de dood had bedreigd, moet hij ook voor die daden verantwoording afleggen.



