Bewoner overlijdt bij woningbrand in Dilsen-Stokkem Marco Mariotti

28 augustus 2018

20u08

Bron: Eigen berichtgeving 11 Aan de Damiaan in Elen, deelgemeente van het Limburgse Dilsen-Stokkem, is vanavond een zware brand uitgebroken aan de hoeve. Politie, brandweer en de MUG snelden ter plaatse.

Eén aanwezige werd bewusteloos aangetroffen in de woonst. De bewoner werd buiten nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. De straat is in alle richtingen afgezet en het groot watertransport is opgeroepen. De hoeve ligt vlak aan de Maasdijk en is moeilijk toegankelijk.

Later meer.