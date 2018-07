Bewoner kritiek na woningbrand in Houthalen-Helchteren Toon Royackers

02 juli 2018

12u06

Bron: Eigen berichtgeving 2

Bij een woningbrand aan de Leliestraat in Houthalen-Helchteren is maandagochtend een bewoner levensgevaarlijk gewond geraakt. Een getuige sloeg alarm toen hij rook zag komen uit één van de kamers. Brandweerzone Oost Limburg kreeg de vlammen snel onder controle. De schade bleef daardoor beperkt. In het huis troffen de hulpverleners wel een man aan met ernstige verwondingen. Hij is inmiddels onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden van de brand.