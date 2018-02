Bewonder 'poollicht'... in Brussel. Lichtfestival doet hoofdstad schitteren DCFS HA

22 februari 2018

22u13

Bron: Eigen berichtgeving 154 De derde editie van het lichtfestival Bright Brussels is vanavond van start gegaan. Twaalf opmerkelijke lichtinstallaties doen de hoofdstad tot en met zondag letterlijk schitteren.

Wie door Brussel loopt, heeft de installaties waarschijnlijk al opgemerkt. Ze vormen het decor voor het Bright Brussels Festival of Lights dat vier avonden lang de Brusselse wijken oplicht. Het parcours loopt van de Kaaiwijk naar het Sint-Katelijneplein, over het begijnhof tot de Nieuwe Graanmarkt.

Onder meer in het toekomstige Kanal, de voormalige Citroëngarage waar een museum voor hedendaagse kunst wordt ingericht, installeerde het Franse kunstenaarscollectief Tetro samen met het Berlijnse Whitevoid de lichtinstallatie 'Stalactite', een immense lichtgevende omgekeerde piramide.

Op de Handelskaai kunnen toeschouwers dan weer onder zogenaamd poollicht wandelen, gesimuleerd door gekleurde lasers en rookmachines.

"De belichte locaties zijn nog te weinig bekend bij het grote publiek en verdienen het dat hun charmes in de schijnwerpers worden geplaatst", zegt medeorganisator en minister-president Rudi Vervoort. "Het Bright Brussels Festival of Light stelt bezoekers en Brusselaars in staat om die authentieke en gezellige wijken te verkennen."

De lichtinstallaties zijn nog tot zondag iedere avond te bewonderen van 18.30 uur tot 23 uur.

Ook in Schaarbeek

Niet enkel het centrum, ook Schaarbeek licht dit weekend op. Daar gaat het Citizen lights festival door, een spektakelfeest met lichtcreaties en entertainment in de Louis Bertrandwijk. Het lichtfestival werd samen met de bewoners op poten gezet. Op 23 en 24 februari wordt tussen beide evenementen een gratis pendeldienst ingelegd.