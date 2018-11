Bewolkt maar overwegend droog, rukwinden op komst SVM

30 november 2018

06u40

Bron: Belga 0 Vandaag wordt het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog. Aan de kust zijn buien mogelijk en ook elders in het land kan er in de loop van de namiddag al eens een bui vallen. De maxima schommelen van 7 tot 11 graden bij een matige zuidwestenwind, bericht het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt en op een lokaal buitje na droog. De temperaturen zakken tussen 3 en 7 graden en de wind waait matig uit zuidwestelijke richtingen.

Morgenochtend neemt de bewolking snel verder toe. Een storing met regen bereikt in de loop van de voormiddag het westen en breidt zich daarna uit naar de rest van het land. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Er waait een matige tot vrij krachtige wind, aan de kust kan die krachtige vormen aannemen. Het KMI verwacht rukwinden rond 60 km/u.

Zondag is het doorgaans zwaarbewolkt met eerst regen, later stevige buien. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 10 tot 14 graden. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestelijke wind met rukwinden tot rond 60 à 70 km/h.

Maandag wordt het wisselvallig met talrijke en soms felle buien die kunnen gepaard gaan met een donderslag. Het is aanhoudend winderig en zacht met maxima rond 13 graden in het centrum. Er zijn rukwinden mogelijk tot rond 60 of mogelijk lokaal 70 km/h.