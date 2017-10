Bewolkt en nat weer gaat tegen het weekend over in een Indian summer ib

Bron: Belga 5 thinkstock Vandaag is het meestal zwaarbewolkt met slechts enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan er wat lichte neerslag vallen, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum. Er waait een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tussen 40 en 55 km/u.

Vanavond blijft het droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Volgende nacht wordt het zwaarbewolkt met vanaf het westen stilaan wat lichte regen. Deze neerslag bereikt het oosten pas op het einde van de nacht. Het is zacht met minima van 9 tot 14 graden. De matige zuidwestenwind ruimt naar het westzuidwesten. Aan de kust is de wind meestal vrij krachtig uit zuidwest ruimend naar west, en met rukwinden tot 55 km/u.

Lichte regen

Morgenvroeg is er vooral over het oosten nog kans op wat lichte regen, daarna wordt het droog. Opklaringen en zwaarbewolkte perioden wisselen elkaar af bij maxima tussen 13 en 17 graden. Er waait een meestal matige westenwind die later krimpt naar het zuidwesten en afneemt tot zwak.

Vrijdag zijn er vooral in de voormiddag nog wolken aanwezig, maar in de loop van de namiddag worden de opklaringen breder. Het blijft droog en het wordt zachter met maxima tot 19 graden.





Weekend

Tijdens het weekend verwachten we overwegend zonnig weer. Het is ook warm voor de tijd van het jaar met zaterdag maxima rond 20 of 21 graden. Zondag kan het kwik lokaal zelfs klimmen tot 22 of 23 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind.