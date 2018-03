Bewakingscamera's in het kleedhok. Mag dat? Stéphanie Romans

12 maart 2018

19u23

Veiligheidscamera's zijn bedoeld om ons te beschermen tegen geweld, diefstal of aanranding. Maar wat als hackers die camera's kraken en onze intieme momenten in de kleedkamer of de sauna online zetten? Precies dat lijkt te zijn gebeurd in een Nederlandse sauna in Nederasselt. Voyeurs plaatsten er niet alleen verborgen camera's, maar kraakten volgens de sauna-eigenaar ook zijn veiligheidssysteem. Wat zegt de wet in België over filmen in de sauna? Hoeveel risico lopen we op hackers?

Mag je overal zomaar een bewakingscamera hangen?

"Zeker niet", zegt woordvoerster van de Privacycommissie Caroline De Geest. "Op plaatsen waar mensen zich omkleden, bloot zijn, naar het toilet gaan of andere intieme dingen doen, is het verboden om te filmen. Er is altijd een risico dat zulke beelden in handen komen van mensen die er geen zaken mee hebben. Niet filmen is de beste manier om dat tegen te gaan. Video's die niet bestaan, kunnen niet uitlekken."

Ik ging naar de sauna en zag tóch een camera in de kleedkamer én bij het zwembad. Is dat dan illegaal?

Niet noodzakelijk. Uitbaters van saunacomplexen en sportclubs mogen uitzonderingen maken uit veiligheidsoverwegingen.

Erik Defilet is voorzitter van de Sauna Vereniging België (SVB) en uitbater van wellnesscenter Fitopia in Edegem. Hij heeft in zijn complex camera's opgehangen. "Wij hadden jarenlang overlast van dieven die lockers leegroofden. Dat is pas gestopt toen we een camera hadden. Klanten kunnen zich privé omkleden in een pashokje." Ook in het complex zelf hangen camera's. "Dat doe ik om beelden te kunnen terugkijken als er klachten zijn van ongewenste aanrakingen of intimiteiten. Soms wachten mensen even voor ze zulke incidenten melden. Dankzij camerabeelden kunnen we alsnog achterhalen over wie het gaat. Wij hebben ondervonden dat dit vooral preventief heel goed werkt."

Een grijze zone, geeft de privacycommissie toe. "Je moet de privacyschending zo klein mogelijk maken. Bijvoorbeeld: de video's alleen bij klachten door de politie laten bekijken."

In de filialen van fitnessketens Basic Fit en JIM'S hangen geen camera's in de kleedkamers. "Net om dit soort problemen te voorkomen", klinkt het bij de clubs.

Ik denk dat in mijn sportclub een camera hangt waar het niet mag. Wat doe ik?

Meld de camera aan de privacycommissie. Die controleert dan of de camera inderdaad onwettig is. "Als dat zo is, riskeert de eigenaar in principe een boete. In de meeste gevallen komt dat er niet van en verwijderen ze de camera vrijwillig", aldus de privacywaakhond.

Op 25 mei gaat de nieuwe Camerawet in. Vanaf dan krijgt de privacycommissie een grotere inspectiebevoegdheid. Momenteel controleert de instantie niet pro-actief op overtredingen. "Hoe we de inspecties na 25 mei gaan uitvoeren, zijn we nog aan het uitwerken", zegt woordvoerster De Geest.

Hoe vaak worden veiligheidscamera's gehackt?

Exacte cijfers van het aantal klachten over gehackte veiligheidscamera's heeft de privacycommissie niet. Maar veel zijn het er niet, aldus De Geest. "De meeste camera-eigenaars hebben het niet door als hun camera's gehackt zijn", zegt ze. "Je komt daar pas achter als je de beelden toevallig tegenkomt op internet. We vermoeden wel dat het een steeds groter wordend probleem is, dat grotendeels onontdekt blijft."

Ook van slachtoffers ontvangt de privacycommissie niet veel klachten. "Het is hetzelfde verhaal: mensen die naakt online staan, weten dat niet. De studentes van de HoGent die begluurd zijn, weten dat ook pas sinds de zaak aan het rollen ging in de media."