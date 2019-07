Bewakingsbeelden tonen hoe kantoor Vlaams Belang werd beklad Redactie

17 juli 2019

08u29

Bron: Mark Baert 0

In Brussel is het hoofdkwartier van Vlaams Belang beklad. De voorgevel van het gebouw aan het Madouplein werd besmeurd met rode verf. Bewakingscamera’s filmden de dader terwijl die de voorgevel een nieuw kleurtje gaf. Wie er precies achter de daad zit, is voorlopig niet duidelijk. Vlaams Belang dient een klacht in bij de politie.