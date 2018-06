Bewaking van koning Filip en gezin kost 16 miljoen euro per jaar FT

23 juni 2018

Bron: Eigen berichtgeving 10

De beveiliging van de koninklijke familie kost zo'n 16 miljoen euro per jaar. In 2016 ging het om 15.812.045,83 euro om precies te zijn. Voor de persoonlijke beveiliging van de koning en zijn familie en ook voor het toezicht op de koninklijke domeinen, vaardigt de federale politie permanent een veiligheidsdetachement af bij het koninklijk paleis. Dat staat onder bevel van een hoofdcommissaris en bestaat uit 195 personen. Leden van het detachement zullen de vorst vandaag vergezellen naar Moskou, waar hij de match van de Rode Duivels bijwoont. Deze week nog raakte bekend dat onze vorst voor het eerst ook bewaakt wordt door een vrouw. In het verleden waren er genoeg vrouwelijke kandidaten die solliciteerden voor de functie, maar geen enkele geraakte door de strenge selectieproeven.