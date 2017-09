Bewaker steelt volop Bose-producten en slijt ze op Kapaza mvdb

13u32

Bron: Belga 0 rv Een voormalige bewakingsagent uit Gingelom heeft van de correctionele rechtbank van Tongeren opschorting gekregen voor een reeks van diefstallen in het distributiecentrum van Bose in Tongeren. Wel moet hij een schadevergoeding van 5.729 euro betalen voor de gestolen hoofdtelefoons, luidsprekers en de kosten die Bose maakte om de schade vast te kunnen stellen.

De veertigjarige werkte tot mei vorig jaar als bewakingsagent in het Europese distributiecentrum van Bose en pleegde de diefstallen terwijl hij 's nachts zijn ronde deed. De diefstallen kwamen pas aan het licht toen een collega van de man een mail rondstuurde naar het personeel en de bewaking nadat hij verschillende zoekertjes met Bose-producten was tegengekomen op het internet.

Na het ontvangen van de mail verwijderde de bewakingsagent alle zoekertjes. Bose vroeg bij de door 2dehands.be overgenomen zoekertjeswebsite Kapaza echter alle zoekertjes op waarin hun producten werden aangeboden en vergeleek het daarin gebruikte telefoonnummer met die van hun werknemers en bewakingsagenten. Op die manier liep de man tegen de lamp.

Bij een huiszoeking werden onder meer tien USB-sticks gevonden en een gestolen hoofdtelefoon. Zijn computer, laptop en smartphone werden in beslag genomen. Na een inventaris in het distributiecentrum bleek dat de man op anderhalf jaar tijd voor 5.329 euro aan materiaal gestolen had.