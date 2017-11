Bevoorrechte partner fiscus kreeg geld uit belastingparadijs lva

04u53

Bron: Belga 0 BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt Het bedrijf Forax kreeg van Financiën de machtiging om de btw-vrijstellingen van diplomaten te verwerken. Nochtans loopt er een witwasonderzoek tegen Forax, omdat het onrechtstreeks bijna een miljoen euro ontving uit de Britse Maagdeneilanden, zo schrijft De Standaard vandaag.

Forax was een van de drie kandidaten om erkend te worden als gemachtigde onderneming onder de nieuwe regeling rond de btw-vrijstelling voor diplomaten, en werd daarom doorgelicht door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Wegens een "vermoeden van witwassen van geld" maakte de BBI het dossier over aan de Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel. Het gaat om de Luxemburgse vennootschap Traxlux, die Forax voor 99,99 procent bezit, en in 2011 plots een kapitaalinjectie van 900.000 euro kreeg via een postbus­vennootschap op de Britse Maagdeneilanden.

Ondanks het onderzoek door de CFI, dat nog steeds loopt, besliste de FOD Financiën de machtiging toe te kennen, hoewel de nieuwe regelgeving stelt dat de gemachtigde ondernemingen in orde moeten zijn met de fiscale wetgeving.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat zijn kabinet en de administratie op de hoogte waren van het onderzoek naar Forax. "Eerst moet de CFI bepalen of er sprake is van witwaspraktijken", zegt zijn woordvoerder Ferry Comhair. "Eventuele verdere maatregelen kunnen pas bekeken worden als we die details hebben."

Forax is al tweede verdachte bedrijf

Forax is al de tweede van de drie gemachtigde ondernemingen die onder vuur komt te liggen. Na een reportage in Terzake vorige maand kreeg Van Overtveldt in het parlement kritische vragen over Diplomatic Card Services. Marc Stockbroekx, de zakenman achter het bedrijf, liep al veroordelingen op en zou de pen hebben vastgehouden bij het opstellen van de nieuwe regels. Dat werd door Van Overtveldt ontkend.