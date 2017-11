Beverentunnel volledig versperd na ongeval met vier trucks: zware avondspits rond Antwerpen verwacht Redactie

14u32

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 3 Tijs Van Puyenbroeck In het Antwerpse havengebied is de Beverentunnel op de R2 omstreeks 14 uur volledig versperd geraakt richting Nederland door een aanrijding tussen in totaal vier vrachtwagens. In het Antwerpse havengebied is de Beverentunnel op de R2 omstreeks 14 uur volledig versperd geraakt richting Nederland door een aanrijding tussen in totaal vier vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Drie vrachtwagens moeten getakeld worden en er is een vloeistof - brandstof of koelvloeistof - op de weg terechtgekomen. Het afhandelen van het ongeval zal dus allicht een hele tijd duren.

#R2 In de Beverentunnel moeten meerdere vrachtwagens worden getakeld na een ongeval. De tunnel is dicht. Vermijd de omgeving indien mogelijk. Meer info: https://t.co/NyumnAKzRI pic.twitter.com/xVER9k7Gt2 Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

De aanrijding gebeurde volgens het Verkeerscentrum bij vertraagd verkeer op de rechterrijstrook. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een andere vrachtwagen en door de klap werden ook de twee voertuigen daarvoor nog geraakt. De tunnel raakte volledig versperd, achter het ongeval is er sprake van kilometerslang stilstaand verkeer.

Door het ongeval is er al bijzonder veel file op de E34 en op de Antwerpse ring rond de Kennedytunnel. Doordat de takelwerkzaamheden nog geruime tijd zullen duren, zal de hinder voor de avondspits wellicht groot zijn.

Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving indien mogelijk te vermijden. Verkeer over langere afstand vanuit Beveren richting Nederland kan beter omrijden via de Antwerpse ring (R1) om de E19 of A12 te bereiken. Lokaal moet je de snelweg verlaten aan Waaslandhaven-Zuid, om vervolgens calamiteitenroute U te volgen tot de oprit Waaslandhaven-Noord. Het is echter erg druk op dat traject.

We vernemen dat 3 van de 4 gebotste vrachtwagens in de #Beverentunnel #R2 getakeld moeten worden. De tunnel blijft dus nog tijdje volledig versperd richting NL. Daardoor nu zeer druk verkeer (en file) op #E34 en #R1 naar de #Kennedytunnel. pic.twitter.com/eHkFP5hB8H Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Ruim 5km stilstaand verkeer voor de #Beverentunnel #R2. In de tunnel zijn 4 vrachtwagens gebotst. Tunnel is volledig DICHT richting Nederland. Vermijd die zone! pic.twitter.com/aEStEHie6z Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link