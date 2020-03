Beverentunnel versperd richting Nederland na aanrijding tussen vier vrachtwagens PKM/LH

10 maart 2020

13u37

Bron: Belga 0 In de Waaslandhaven is de Beverentunnel volledig versperd geraakt richting Nederland door een aanrijding tussen vier vrachtwagens. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling wellicht nog een hele tijd duren.

"De vier vrachtwagens zijn om iets voor 13 uur betrokken geraakt in een soort kleine kettingbotsing, een kop-staartaanrijding", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Een van de voertuigen lekt brandstof, dus het wegdek zal ook nog moeten worden gereinigd. Aangezien we geen prognose over de afhandeling kunnen geven, roepen we op om de omgeving te vermijden.”

Achter het ongeval is het verkeer volledig stilgevallen op de R2, al vanaf het knooppunt Beveren van de E34. Lokaal wordt er wel een omleiding voorzien tussen Waaslandhaven-Zuid en Waaslandhaven-Noord door het havengebied, maar daar gaat het bijzonder moeizaam. Over langere afstand rij je dan ook beter om via de Antwerpse ring (R1).

De #Beverentunnel op de #R2 richting NL is volledig DICHT. In de tunnel zijn 4 vrachtwagens gebotst. Verkeer is stilgevallen voor de tunnel, aanschuiven vanaf knooppunt Beveren. pic.twitter.com/BaQut1KE08 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link