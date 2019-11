Beveiliging buitenverblijf koning kost 690.000 euro Philippe Ghysens

06 november 2019

04u52 1 Het kasteel van Ciergnon, het favoriete buitenverblijf van de koninklijke familie, heeft vorig jaar een modern beveiligingssysteem gekregen. Kostprijs: 690.007 euro. Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) is dat nodig voor “de permanente fysieke bescherming van het staatshoofd”.

De Regie der Gebouwen staat in voor het beheer van enkele gebouwen die gebruikt worden door leden van de koninklijke familie. Het gaat onder meer om het kasteel Belvédère, waar koning Albert en koningin Paola wonen, het paleis in Brussel en het domein van Laken. Die maken deel uit van de Koninklijke Schenking. Op de drie locaties heeft de Regie twee jaar geleden al elektronische beveiligingsinstallaties laten plaatsen. Het onderhoud daarvan kostte 84.336 euro in 2017 en 105.580 euro in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van minister Geens op een parlementaire vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Het kasteel van Ciergnon, eveneens onderdeel van de Koninklijke Schenking en al jarenlang het favoriete buitenverblijf van de koninklijke familie, was vorig jaar aan de beurt. Eerder was er vanuit het parlement kritiek gekomen omdat het kasteel - dat door koning Albert vaak gebruikt werd als uitvalsbasis om te gaan wandelen en natuurfoto’s te maken - permanent door politiemensen bewaakt moest worden, ook als er niemand aanwezig was. Daarom werd uitgebreid geïnvesteerd in een “geïntegreerde beveiligingsinstallatie”. Die zorgt ervoor dat alle locaties vanuit één plek door de politie gemonitord kunnen worden. Kostprijs van de werken in Ciergnon: 690.007 euro.

500.000 liter mazout

De installatie was nodig “in het kader van de permanente fysieke bescherming en beveiliging van het staatshoofd”, aldus nog minister Geens in zijn antwoord. Koning Filip bracht vorige week nog enkele dagen door in het kasteel. Hij tekende er onder meer het besluit waarmee Charles Michel (MR) werd benoemd tot minister van staat.

De Regie der Gebouwen mag zich overigens opmaken voor nog meer royale uitgaven. Zo kondigde de dienst vorige week nog aan vanaf volgend jaar de 30 jaar oude stookolieketels en de bijbehorende leidingen in het paleis in Brussel te vervangen. Die verslinden nu jaarlijks een half miljoen liter mazout. In het kasteel van Laken wordt jaarlijks zelfs 750.000 liter stookolie verbruikt. Daar staat een nog veel grotere investering op de planning: nieuwe leidingen moeten in de toekomst de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek tot in het kasteel brengen.