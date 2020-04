Bevallen met corona is geen lachertje: “Zelfs als ik slaap moet ik mondmasker dragen” Sven Van Malderen

26 april 2020

07u23

Bron: Reuters 0 Een zwangere vrouw met het coronavirus is in het Brusselse Delta-ziekenhuis bevallen van een dochter. Dat meldt persagentschap Reuters. Amandine moet nu wel te allen tijde een mondmasker dragen als ze in de buurt van haar baby komt. Ook als ze slaapt dus.



Mahaut kwam vorige donderdag ter wereld via een keizersnede. Er waren complicaties ontstaan die niets met Covid-19 te maken hadden. Hoewel Amandine geen symptomen vertoonde, werd ze toch getest op het virus.

“Ik was er rotsvast van overtuigd dat er niets aan de hand was”, vertelt onze landgenote. “Toen mijn gynaecoloog me de volgende dag liet weten dat ik toch het coronavirus had, viel ik bijna van mijn stoel.”

De vrouw vond het lastig om alleen te moeten bevallen. “Ik maakte me grote zorgen om haar gezondheid”, klinkt het. “Twee minuten na de geboorte werden we al van elkaar gescheiden, dat voelde heel vreemd aan.”

Amandine en haar partner François moeten nu een mondmasker dragen als ze in haar buurt vertoeven. Haar andere twee kinderen mogen nog niet op bezoek komen. “Maar we prijzen ons gelukkig, hopelijk zal alles goed uitdraaien.” De baby zelf zal nog getest worden op het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft de raad aan kersverse moeders met het coronavirus om hun baby zelf te blijven verzorgen. Ook borstvoeding mag, als strikte regels rond de hygiëne gerespecteerd worden. Voorlopig is er geen bewijs van verticale transmissie, zwangere vrouwen geven de ziekte dus niet automatisch door aan hun kind.

