Beurzensector dagvaardt Pieter De Crem en Sophie Wilmès: “Sector stevent af op massaal banenverlies” Febelux en co willen beurzensector weer aan de slag laten gaan vanaf 1 augustus HAA

03 juli 2020

20u26

Bron: Belga 0 Febelux, de vakvereniging van beurzen en congressen, en vijf prominente leden dagvaarden de Belgische staat in een poging om de beurzensector opnieuw veilig aan de slag te laten gaan vanaf 1 augustus. Dat meldt de sectororganisatie in een persbericht.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en premier Sophie Wilmès (MR) werden vandaag gedagvaard door Febelux, EasyFairs (Flanders Expo, Antwerp Expo, Nekkerhal, Namur Expo), Kortrijk Expo, The Fair Experts (Matexpo), Fisa Livecom (Batibouw, Cocoon) en BeMatrix.

Zittende events

Hoofddoel van de dagvaarding is het laten schrappen van het woordje 'zittend' in het ministerieel besluit van 30 juni over de versoepeling van de coronamaatregelen.



"In dit ministerieel besluit laat de overheid opnieuw toe om vanaf 1 augustus aanvragen in te dienen om events te organiseren van meer dan 800 personen, maar slechts beperkt tot 'zittende' events. De facto worden beurzen, als bewegende events, uitgesloten", laakt de beurzensector.



"Congressen, zittende concerten, maar ook shoppingcentra, markten en kermissen mogen opnieuw opstarten, maar beurzen niet. Voor beurzen is er niet eens een heropeningsdatum vastgelegd. De onzekerheid is totaal", luidt het.

Dwangsom

"De sector stevent af op massaal banenverlies en faillissementen. Inmiddels is er in de omringende landen wel reeds een heropening of een heropeningsdatum, hetgeen zelfs als effect kan hebben dat sommige Belgische beurzen (definitief? ) dreigen te verdwijnen naar het buitenland", zegt Ann Pelgrims, Association Manager van Febelux.

De dagvaarding tracht ervoor te zorgen dat de Belgische staat verplicht wordt om op uiterlijk 15 juli 2020 een beslissing te nemen over het lot van beurzen middels een ministerieel besluit. Bij miskenning van deze verplichting wordt een dwangsom van de Belgische staat gevraagd van 100.000 euro per dag vertraging.

Op 15 juli vindt de volgende Nationale Veiligheidsraad plaats.

