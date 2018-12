Beurzen kleuren dieprood: slechtste dag in 2,5 jaar Redactie

06 december 2018

De Europese beurzen hebben hun slechtste dag in ruim twee jaar achter de rug. In Brussel tuimelde de belangrijkste graadmeter, de Bel20-index, ruim 3,42% lager tot 3.342,8 punten. Daarmee staat de Brusselse beurs op zijn laagste peil in twee jaar. Het is van 24 juni 2016 geleden dat de Bel20 zo’n inzinking kende. Toen verloor de index ruim 6,4%. Met de nieuwe terugval staat Euronext Brussel al meer dan 20% onder zijn piek van januari en verkeert de beurs in een zogenaamde ‘berenmarkt’.

Ook in onze buurlanden liepen de dagverliezen op de beurzen op tot meer dan 3%. Op Wall Street was de situatie niet beter. De Dow Jones zakt eveneens 3%, de technologiebeurs Nasdaq volgt die neerwaartse trend, maar beperkt de schade tot 2,4%.

De verkoopgolf is te wijten aan de vrees van de beleggers dat de handelsspanningen tussen China en de VS zullen uitmonden in een technologie-oorlog tussen de twee economische grootmachten. Nu pas is bekendgeraakt dat de financieel directeur van de Chinese netwerkgigant Huawei is gearresteerd in het Canadese Vancouver. Dat gebeurde op vraag van de VS. Meng Wanzhou, die ook de dochter is van de Huawei-oprichter, wordt ervan verdacht dat zij de Amerikaanse handelssancties tegen Iran zou hebben geschonden. De arrestatie vond al afgelopen zaterdag plaats op een moment dat Amerikaanse president Donald Trump op de G20-top in Buenos Aires met zijn Chinese collega Xi Jinping een dooi in de handelsoorlog aankondigde. De Chinezen eisen haar onmiddellijke vrijlating.

Volgens beursexperts komt de echte reden voor de handelsoorlog nu boven water. De Amerikanen willen hun technologische suprematie behouden, maar zien de Chinezen daarin steeds verder oprukken in de wereld. Alles draait daarbij om belangrijke technologische revoluties waarmee verschillende landen bezig zijn. Zoals de uitrol van het supersnel 5G-netwerk. Huawei is een belangrijke leverancier van die netwerkapparatuur, en telt ook veel Westerse bedrijven onder zijn klanten. Maar volgens de VS laat het materiaal van Huawei China toe om te spioneren en de wereldwijde communicatie te verstoren. Al zijn daarvoor nooit bewijzen geleverd. In een wereld waarbij miljoenen toestellen steeds meer met elkaar geconnecteerd worden, is dat een nachtmerrie voor de Amerikanen. Daarom oefenen de VS druk uit op andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, om niet langer samen te werken met Huawei. In AustralIë en Nieuw-Zeeland is de Chinese gigant al de deur gewezen.