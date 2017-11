Beurswaakhond beboet vermogensbeheerders wegens reclameboodschappen EP

11u04

Bron: Belga 0

De Belgische beurswaakhond FSMA heeft vermogensbeheerders Pure Capital en Axa Investment Managers (IM) beboet omdat ze niet-reglementaire reclameboodschappen hebben verspreid. Axa IM krijgt een minnelijke schikking van 80.000 euro voorgeschoteld, Pure Capital moet 50.000 euro ophoesten. Dat blijkt uit twee afzonderlijke mededelingen van de FSMA.



Axa IM had een reclamevideo over beleggingen ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA, zoals het hoort. De beursregulator stelde vast dat op het einde van de video een link te zien was die verwees naar een internetpagina die niet is goedgekeurd door de FSMA. Niet alle wettelijk vereiste informatie stond erop. De beurswaakhond vroeg Axa IM een nieuw ontwerp over te maken, maar de video werd toch gepubliceerd met de link. Uiteindelijk zette Axa IM de verspreiding stop en verbond het zich ertoe de interne organisatie te verbeteren om een herhaling te voorkomen.

Pure Capital lanceerde dan weer een advertentie nadat het bedrijf een trofee had gewonnen voor de beste fondsen op de Belgische markt. De publiciteit werd niet op voorhand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA, terwijl dat volgens de wet wel moet. Bovendien kon de reclame als misleidend worden beschouwd omdat niet vermeld stond dat de trofee specifiek was toegekend voor een product dat bestemd is voor professionele en institutionele klanten. Dat kan retailklanten misleiden, oordeelde de FSMA. Ook Pure Capital beloofde zijn processen te verbeteren om herhaling te voorkomen.