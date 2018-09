Beursgang Belfius uitgesteld: 800.000 Arco-coöperanten moeten (nog) langer wachten op hun geld rvl

10 september 2018

16u29

Bron: Belga 13 De federale regering stelt de beursgang van Belfius uit. De tijd is nog niet rijp, zegt premier Charles Michel. Lees: door politiek gehakketak aarzelde de regering te lang en is het ideale moment om veel geld te krijgen voor Belfius voorbij. Meteen moeten de 800.000 Arco-coöperanten, die al jaren wachten op een vergoeding, nog wat langer -minstens enkele maanden, mogelijks jaren- geduld oefenen.

Het kernkabinet boog zich vanmiddag over die beursgang. “Het uitstel van de beursgang is weloverwogen en gebeurt in overleg met de Federale Participatiemaatschappij (FPIM). De regering zal de situatie regelmatig opnieuw evalueren, in overleg met het management van Belfius en FPIM”, zegt premier Michel. “Zoals ik eerder heb aangegeven, verandert de beurswaarde van de participaties van de Staat dagelijks”, gaat de eerste minister voort. Zo zijn de aandelen van de Europese banken (volgens de Eurostoxx Bank index) sinds het begin van het jaar met 12 procent gedaald. De Belgische bankaandelen daalden gemiddeld met 15 procent.

Was de regering het begin dit jaar eens geraakt om Belfius naar de beurs te brengen, het bedrijf was toen 6 tot 8 miljard euro waard, tot het dubbele van de 4 miljard die ons land er indertijd voor betaalde. Door allerlei factoren zoals de handelsspanningen, de brexit, de politieke toestand in Italië en de problemen met de munt in Turkije, is dat nu nog maar 5 tot 7 miljard euro. Het is dus wachten op economisch betere tijden.

Klap voor CD&V

De regeringsbeslissing is (opnieuw) een klap voor CD&V, want het uitstel betekent dat de vergoeding voor de 800.000 Arco-coöperanten er nog een tijdje niet komt. Beide dossiers waren gekoppeld. Volgens het akkoord dat de regering deze zomer sloot, zou de regering tot 30 procent van de aandelen die ze in handen heeft, naar de beurs brengen. Voor de vergoeding van de Arco-spaarders zou een enveloppe van 600 miljoen euro worden voorzien, waarmee tot 40 procent van de oorspronkelijke inleg wordt vergoed. Die 600 miljoen euro moeten komen van beweging.net, de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang.

Een vergoeding voor de Arco-coöperanten stond hoog op het boodschappenlijstje van de CD&V en vooral Kris Peeters. Die hoopten met een afgerond dossier en 800.000 mensen uit hun achterban, die toch zicht hadden op een stukje terugbetaling, naar de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen trekken. Niet dus.

"Wachten op Godot"

De belangengroepen 'Geld Terug van Arco' en 'Arcoparia's' vrezen dat het uitstel afstel betekent. "Belfius zegt te wachten op Europa, de regering zegt te wachten op de experts. Iedereen beweert te wachten op iedereen. Het is wachten op Godot", zegt Geert Lenssens, raadsman van de twee actiegroepen van gedupeerde coöperanten.

Dat voorstel van 40 procent was een "schijnmanoeuvre van de regering om tijd te winnen", stelt Lenssens. "De kans dat Europa dit zou goedkeuren is zo goed als nihil omdat het grootste deel van de vergoeding via de staat komt en dat neerkomt op verboden staatssteun." De actiegroepen begrijpen volgens de advocaat niet waarom het geld niet rechtstreeks van Belfius kan komen.

"De verenigingen menen dat een bank onmogelijk in een succesvolle beursgang kan slagen op het moment dat duizenden ontevreden klanten tegen die bank procederen en haar aansprakelijkheid inroepen." Geld Terug van Arco en Arcoparia's betreuren dat er eerder dit jaar geen schikking kwam, toen het beursklimaat beter was.

De twee organisaties voeren al langer een procedure tegen de staat en Belfius. Al meer dan 4.700 actieve eisers en medestanders hebben zich erachter geschaard, klinkt het. In het najaar plannen ze verdere actie. Ze willen het aantal deelnemers aan de procedure vertienvoudigen.