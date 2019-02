Betrapte inbrekers gevat na achtervolging met snelheden tot 180 km/u jv

17 februari 2019

12u07

Bron: belga 0 In de Antwerpse noordrand heeft gisteren een spectaculaire achtervolging met snelheden tot 180 km/u plaatsgevonden van een wagen met daarin enkele verdachten van een inbraak. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

De inbrekers werden betrapt aan Groot Hagelkruis in het Antwerpse district Ekeren en vluchtten met een wagen richting E19. Nabij Loenhout (Wuustwezel) konden ze worden gestopt.

Toen de inbrekers betrapt werden door twee inspecteurs die op dat moment niet aan het werk waren, stuurde de politie meteen de nodige interventieteams ter plaatse. De drie verdachten sloegen eerst te voet op de vlucht, achternagezeten door de inspecteurs. Eén verdachte kon snel worden gevat, de andere twee vluchtten verder met een wagen maar de inspecteurs hadden intussen wel al een beschrijving kunnen doorgeven.

De vluchtwagen reed aan hoge snelheid richting E19, al snel gevolgd door een anoniem politievoertuig. Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 180 km/u gehaald. In Loenhout kon de wagen uiteindelijk gestopt worden zonder dat het tot een crash kwam. De twee verdachten in het voertuig werden gearresteerd. Ze bleken juwelen bij zich te hebben. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het gaat om de buit van een of meer inbraken.