Betrapte dievegge doet spontaan kleren uit en heeft voorstel voor agent hr

28 januari 2018

13u23

Bron: Belga 0 Basic Instinct 2.0, of zoiets. Dat is wat twee agenten zaterdagavond meemaakten in Esneux, in de provincie Luik, toen ze werden opgeroepen voor een inbraak.

Toen een dierenarts zaterdagavond thuiskwam in Esneux en merkte dat de deur van zijn praktijk openstond, belde hij de politie. Die betrapte even later een 46-jarige vrouw die in de praktijk aan het rondsnuffelen was en pakte haar op wegens poging tot diefstal. Dat verliep niet zonder slag of stoot: de vrouw kleedde zich uit voor de twee aanwezige agenten en stelde één van hen voor om seks te hebben. Toen duidelijk werd dat daar geen gevolg aan gegeven zou worden, probeerde ze de agenten te bijten en krabben. Dat meldt het parket van Luik zondag.

De vrouw gaf achteraf aan de onderzoeksrechter toe dat ze kalmeermiddelen zocht. De onderzoeksrechter beval een onderzoek naar de psychologische toestand van de vrouw.