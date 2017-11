Betonstop bespaart overheid miljarden TK

Bron: Belga 0 Ronny De Coster De betonstop, waarbij er vanaf 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan, is ondanks de schadevergoedingen miljarden goedkoper dan niets doen. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse waarover de kranten van Mediahuis vandaag berichten.

Als gevolg van de betonstop zullen slecht gelegen bouwgronden vanaf 2040 een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als landbouw- of natuurgebied. Daar kwam al veel kritiek op: zo zouden de schadevergoedingen aan de gedupeerde eigenaars onbetaalbaar zijn, zeker omdat minister van Omgeving Joke ­Schauvliege (CD&V) de vergoedingen per dossier wil optrekken tot de volledige actuele waarde.

Een kosten-batenanalyse in opdracht van ­Schauvliege wijst nu het omgekeerde uit. Het studiebureau Stec Groep berekende dat de komende twintig jaar niets doen aan onze ruimtelijke ordening veel duurder is dan de ingrepen die de Vlaamse regering voorstelt, zelfs al moeten er schadevergoedingen worden betaald. De files, de CO2-uitstoot, het gebrek aan groen en de hoge kosten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en nutsleidingen leiden tot een buitensporige factuur van ruim 33 miljard euro, stelt Stec Groep. De scenario's die in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn opgenomen zijn 2 tot 12 miljard euro goedkoper.

"Niets doen blijkt geen optie te zijn", reageert Schauvliege. "Deze analyse toont aan dat het beleidsplan Ruimte Vlaanderen een positieve impact heeft op de factuur van voornamelijk de toenemende files en het energieverbruik. Daarom moeten we nu ingrijpen."