Betonpomp raakt hoogspanningslijn, arbeider zwaar verbrand Tim Van Der Zeypen

27 juni 2018

08u24

Drie arbeiders zijn vanmorgen gewond geraakt op een bouwwerf in Sint-Katelijne-Waver. De mannen waren bezig met beton te gieten voor de aanbouw van een serre.

Omstreeks 5.00 uur waren de arbeiders al aan de slag. Bij de werken kwam de arm van de betonpomp iets te dicht in de buurt van een hoogspanningslijn. De elektriciteit sloeg over en drie mannen die in de buurt stonden werden getroffen.

Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen massaal ter plaatsen. Een man, die de beton aan het gieten was, liep ernstige verwondingen op. Hij raakte verbrand maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. De man werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Ook twee andere collega’s, waaronder de bediener van de pomp, werden afgevoerd. Hij was in shock, de andere arbeider liep eveneens brandwonden op.

Elia, netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, stuurde een technieker ter plaatse. Op de hoogspanninglijn stond zo’n 70.000 Volt. Het ging om een reservelijn tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg. Op beide locaties moest er worden ontaard zodat de site kon worden vrijgegeven voor onderzoek van politie om na te gaan wat er is gebeurd.