Betonpaneel gekneld tussen brug en wegdek: automobiliste kan niet tijdig stoppen

17 augustus 2018

09u22

De expresweg N382 tussen Oostrozebeke en Waregem is sinds 7.30 uur deze ochtend in beide richtingen volledig afgesloten. Ter hoogte van de Zwaantjesbrug in Wielsbeke knalde een vrachtwagen met prefab betonpanelen tegen de onderkant van de brug. Door de klap boorde een betonpaneel zich vast tussen de onderkant van de brug en het wegdek. Het geknelde paneel verspert de volledige rijstrook richting Waregem. Ook een deel van de dieplader en enkele andere betonpanelen kwamen op het wegdek terecht.

Een bestuurster die achter het gevaarte reed, werd verrast en botste tegen het geknelde paneel. Haar voertuig moest getakeld worden, zelf raakte ze lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het verwijderen van het geknelde betonpaneel zal wellicht nog even duren. Inspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer zullen nadien ook de stabiliteit van de Zwaantjesbrug onderzoeken. Tal van vrachtwagenchauffeurs miskeken zich de voorbije jaren al op de hoogte van de brug, zo’n 4,20 meter.