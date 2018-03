Betongewelf valt op woning tijdens bouwwerken: arbeider zwaargewond, dak ernstig beschadigd Bart Boterman

21 maart 2018

15u43

Bron: Eigen berichtgeving 1 In de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is rond 14 uur een betongewelf op een woning gevallen tijdens bouwwerken. Een arbeider viel naar beneden toen een stuk muur brak tijdens het plaatsen van het gewelf. De woning raakte ernstig beschadigd.

De man kwam op een dakterras van de woning aan de rechterkant terecht en raakte zwaargewond. Het gewelf kwam eveneens terecht in het dak van de woning aan de rechterkant en zorgde voor ernstige schade. De gevallen arbeider werd met de ladderwagen van de brandweer geëvacueerd en zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer doorzocht ook de getroffen woning, maar er was gelukkig niemand aanwezig. Uit de woning aan de andere linkerkant van de werf werden wel vier mensen geëvacueerd, hoewel dat huis vooralsnog geen schade opliep.

De overgebleven muur boven het appartementsgebouw in aanbouw is momenteel instabiel en moet worden verwijderd. Ook het huis aan de rechterkant, onderverdeeld in verschillende appartementen, is instabiel. De politie heeft de straat afgesloten en er komt een onderzoek van het arbeidsauditoraat. Vandaag worden ook nog verschillende metingen gedaan naar stabiliteit toe.