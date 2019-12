Betogers zingen aan Vlaams parlement in koor tegen besparingsbeleid SVM

19 december 2019

20u20

Bron: Belga 1 Aan het Vlaams parlement heeft omstreeks 19 uur een megakoor van enkele honderden mensen geprobeerd om de begrotingsstemming weg te zingen. De deelnemers protesteren daarmee tegen de besparingen in onder meer de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. Met het ingetogen lied maakten ze hun teleurstelling over het Vlaamse beleid duidelijk.

Onder het motto ‘Hear our voice’(Hoor onze stem) wil kunstenaarsplatform State of the Arts mensen uit verschillende sectoren samenbrengen door te doen wat iedereen kan: zingen. Na een snelle repetitie was het om 19 uur dan zover en probeerden de betogers zo toonvast mogelijk hun stem te laten horen.

Voor de aanwezige dirigent was het soms wat improviseren omdat duidelijk niet iedereen de tekst had geleerd of bij de hand had. Maar op dat moment namen de belletjes en fluitjes het dan even over. De boodschap die ze wilden overbrengen bleef even duidelijk: "Hoor onze stem.”

Met hun gezang willen ze de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert overstemmen. “Wij willen voor een alternatief kiezen waar wel ingezet wordt op projecten met een maatschappelijke meerwaarde voor iedereen”, klonk het.