Betogers vragen in Brussel vrijlating van Belgische studente in Nicaragua

15 september 2018

20u50

Bron: Belga 0 Meer dan 70 mensen hebben vanavond aan het Centraal Station betoogd om de vrijlating te vragen van Amaya Coppens (23), een studente met de dubbele Belgische en Nicaraguaanse nationaliteit die in Nicaragua is opgepakt en opgesloten omwille van "terroristische activiteiten".

Er waren evenveel Belgen als Nicaraguanen op de betoging aanwezig. Via een megafoon werd de politieke situatie in het Midden-Amerikaanse land uitgelegd. Twee broers van Amaya namen het woord en verdedigden hun zus die is opgepakt, omdat ze de aanstichtster zou zijn van een brand op de universiteit van Leon, waar ze al vijf jaar studeert.

De moeder van een andere student die in de gevangenis verblijft, nam ook het woord op de betoging in Brussel. Er werd een gedicht voorgedragen en de slogan "Viva Nicaragua libre" weerklonk. De betogers hadden ook foto's van Amaya Coppens bij en toonden die. De betogers nemen het niet dat studenten die protesteren meteen als terroristen worden bestempeld en behandeld door het regime van president Daniel Ortega.