Betogers verzamelen 26 april in Brussel om te pleiten voor einde van Belgische kernenergie AW

13 april 2019

16u41

Bron: Belga 2 Ter herdenking van de 33ste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl, trekt er vrijdag 26 april een manifestatie door Brussel. De initiatiefnemers vragen de sluiting van de vijf meest gevaarlijke Belgische reactoren. Gelijktijdig zal ook in de Duitse stad Keulen gemanifesteerd worden, aldus Francis Leboutte, voorzitter van de vzw "Fin du nucléaire" ("Einde van kernenergie").

De manifestanten verzamelen om 15 uur aan het Brusselse Noordstation en vertrekken om 16 uur naar de hoofdzetel van Engie-Electrabel. Bij aankomst zullen de deelnemers gedurende een minuut op de grond liggen om de gevolgen van een nucleair incident na te bootsen. Het begin en het einde van de actie zal met een sirene worden ingeluid.



De manifestatie gaat uit van de verenigingen "Fin du nucléaire" en "Réveil Anti-Nucléaire" (RAN) en van regisseur Bouli Lanners.

33 jaar na de kernramp

De organisatoren wijzen erop dat 33 jaar na de kernramp in Tsjernobyl de gezondheidstoestand van de inwoners, in een gebied vijf keer zo groot als België, blijft verslechteren als gevolg van radioactieve besmetting. Meer dan 80 procent van de kinderen verkeert in slechte gezondheid. Maar liefst 84 procent van de vrouwen zou complicaties krijgen tijdens de zwangerschap waardoor de geboorte van een perfect gezond kind eerder zeldzaam is.

Met twee kernreactoren (Tihange 2 en Doel 3) waarvan de reactorvaten duizenden scheurtjes bevatten, en drie anderen ouder dan veertig jaar, is de kans op een zwaar incident zoals in Tsjernobyl en Fukushima ver van verwaarloosbaar, aldus de organisatoren. Ze roepen op om de vijf meest gevaarlijke Belgische reactoren te sluiten.