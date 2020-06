Betere bescherming voor wie opkomt tegen discriminatie op de werkvloer SVM

Bron: Belga 0 Werknemers die getuigen over discriminatie op de werkvloer of die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie zullen in de toekomst beter beschermd worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Door een decretale bijsturing zullen niet alleen de slachtoffers van discriminatie zelf, maar ook de mensen die het voor hen opnemen voortaan beschermd zijn tegen ontslag of andere nadelige maatregelen door de werkgever.

Vlaanderen heeft al een arsenaal aan regels om gelijke kansen op de werkvloer te stimuleren en discriminatie te bestrijden. Maar ook wie op die werkvloer opkomt voor de slachtoffers van discriminatie of wie getuigt over gevallen van racisme of discriminatie verdient een betere bescherming, meent de Vlaamse regering.

Daarom stuurt de regering-Jambon de regels bij. Op die manier zullen mensen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie in de toekomst beter beschermd zijn tegen ontslag of andere maatregelen.

“Zwijgen werd in de hand gewerkt”

"Mensen die opkomen tegen racisme en discriminatie waren tot nu toe niet beschermd en dat werkt zwijgen in de hand", zegt Somers. "Daar gaan we nu verandering in brengen. De HR-consultent die van haar baas geen vrouwen mag aanwerven, de medewerker die te horen heeft gekregen dat iemand is ontslagen omwille van zijn huidskleur of de collega die meldt dat vrouwelijke personeelsleden seksueel worden lastiggevallen, zullen in de toekomst niet ontslagen kunnen worden omdat ze het opnemen voor de slachtoffers."

De voorgestelde ingreep omvat alle vormen van discriminatie. Het speelt dus geen rol of het nu om leeftijd, gender, geloof of zwangerschap gaat. "Discriminatie is niet aanvaardbaar. Ook niet op de arbeidsmarkt. Dat leidt enkel tot verspilling van talent en tot frustraties die iemands leven en beroepsloopbaan kunnen tekenen", besluit Crevits.