Betaald ziekteverlof voor zelfstandigen vanaf dag één Meerderheid in parlement wil wachtperiode van 14 dagen afschaffen Isolde Van Den Eynde

05 februari 2019

05u00 15 Zieke zelfstandigen vanaf dag één uitbetalen en kersverse vaders wat vrije dagen gunnen: het parlement - links, rechts en daartussen - broedt op afscheidscadeautjes voor zelfstandigen. “We hebben het gedaan voor arbeiders en bedienden, nu voor zelfstandigen.”

Zieke werknemers en arbeiders kunnen zonder financiële kopzorgen thuisblijven om te genezen. Zelfstandigen niet. Negen op de tien werken dan ook altijd verder. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie NSZ bij 962 zelfstandigen. En dat komt vooral door de zogenaamde carensperiode of wachttijd. “Zelfstandigen hebben maar na 14 dagen recht op een ziekte-uitkering. Pas vanaf de 15de dag dus”, zegt voorzitter Christine Mattheeuws.

Goede wil

Ere wie ere toekomt: de regering-Michel bracht die wachttijd voor zelfstandigen al van 28 dagen naar 14 dagen. Maar arbeiders en werknemers krijgen vanaf de eerste ziektedag een gewaarborgd loon. En deze regering wilde de drie statuten toch zoveel mogelijk gelijktrekken? Het straffe is: er is een meerderheid om die carensperiode volledig af te schaffen. In een resolutie die pleit voor een betere preventie van zieke zelfstandigen, voegden de groenen en de socialisten een amendement toe om de carensperiode voor zelfstandigen af te schaffen. Die resolutie én het amendement werden unaniem goedgekeurd.

Maar een resolutie is geen wetsvoorstel: het is een vraag aan de regering. “Maar de wetgevende teksten liggen klaar”, zegt Kristof Calvo (Groen). “Zowel wij als de PS dienden een wetsvoorstel in.” Sp.a steunt het voorstel. Bevoegd minister Ducarme (MR) schaart er zich 100% achter. Zijn partij legt ook een voorstel op tafel om de carensperiode af te schaffen. Hij hoopt de afschaffing nog voor 26 mei door het parlement te krijgen. “Aangezien we in lopende zaken zijn, moet ik rekenen op de goede wil van de andere partijen.” Die is er dus: de resolutie kreeg van elke partij groen licht. Al houdt CD&V de voet nu toch lichtjes op de rem. CD&V-Kamerlid Griet Smaers wil eerst inzetten op preventie. “Wij zijn hier niet principieel tegen, wie wel? Maar wij willen eerst kijken naar maatregelen zoals coaches, hulp kunnen inschakelen... Daar draaide de resolutie ook om. Het dient tot niets om alleen maar uitkeringen te geven.” N-VA steunt het, net als Open Vld. Maar de liberalen werpen op dat het administratief niet te omslachtig mag worden. Het kostenplaatje is al berekend: 11 miljoen euro per jaar, zegt het Rekenhof.

Utopisch

In het parlement timmeren de groenen, CD&V en MR nog samen aan een voorstel om zelfstandigen betaald vaderschapsverlof te gunnen -iets waar ze nu geen recht op hebben. “Het is één van de dossiers waarvan we hopen dat het parlement ze in handen zou nemen. Dat is nu ook aan het gebeuren”, zegt Calvo. Aan tien dagen vaderschapsverlof hangt een prijskaartje van 11,7 miljoen euro per jaar, becijferde de voorganger van Ducarme, Willy Borsus. Al is de kans klein dat elke vader die tien dagen opneemt.

In de wandelgangen klinkt weliswaar dat een ziekte-uitkering vanaf dag één én tien dagen vaderschapsverlof goedkeuren voor 26 mei utopisch is. En dat veel partijen, waaronder Groen, de zelfstandige kiezer duidelijk willen behagen met de verkiezingen in zicht. N-VA-Kamerlid Werner Janssens wijst er alleszins op dat elk wetsvoorstel een prijs heeft. “Als we moeten kiezen, geven we de voorkeur aan het afschaffen van de carensperiode”, geeft NSZ nog mee. “Want niet elke zelfstandige is een man én een vader. Maar elke zelfstandige is wel eens ziek.”