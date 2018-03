Bestuurster wordt onwel en knalt tegen gevel aan

Didier Verbaere

31 maart 2018

18u35

Op de Wetterensteenweg in Serskamp belandde een bestuurster zaterdag omstreeks 17.15 uur met haar Opel Vivaro bestelwagen in de zijgevel van een woning nadat ze onwel werd. De dame reed in de richting van Serskamp en raakte ter hoogte van het atelier van vioolbouwer Robert De Bruycker de controle over haar stuur kwijt.