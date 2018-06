Bestuurster laat troostend briefje achter bij doodgereden kat: "Ik ben er kapot van" TTR

25 juni 2018

21u42 4 In een briefje, dat werd gevonden langs de Hasseltsesteenweg in Kortessem, biecht een bestuurster op dat ze een kat heeft doodgereden. "Ik vind het oprecht verschrikkelijk", schrijft ze. De schrijfster hoopt dat de eigenaars van het diertje snel gevonden worden.

"Allerbeste eigenaar van deze mooie kat”, zo start Ellen haar brief aan de eigenaars van de poes die ze per ongeluk doodreed. “Op zondag 24 juni, 3h15, reed ik (aan normale snelheid) over de steenweg Hasselt Kortessem. Jullie poes schoot de baan op, recht onder mijn wagen."

"We zijn onmiddellijk teruggedraaid, maar we konden niets meer doen", schrijft Ellen die zichzelf omschrijft als "een grote dierenvriend". "We hebben de poes aan de kant van de weg gelegd, zodat jullie haar hopelijk nog herkennen als jullie haar vinden."

Alyssa Blocken, die in Kortessem woont, vond het ontroerende briefje en deelde het op Facebook. "Ik hoop dat de eigenaars hun katje vinden en eventueel waardig kunnen begraven", klinkt het.