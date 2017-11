Bestuurster die tijdens rellen in Brussel werd belaagd: "Pure agressie in hun ogen" SRB/JHM

Bron: Eigen berichtgeving 1 RV Jongeren bestormen de wagen van Maria Baets (63) De 63-jarige Bpost-medewerkster Maria Baets zat aan het stuur van de auto die gisteren tijdens de rellen werd kapotgeslagen door jongeren. “Zo jong en al zoveel haat in hun ogen. Dat begrijp ik niet”, zegt de vrouw uit het Vlaams-Brabantse Kampenhout een slapeloze nacht later.

De amateurvideo van de aanval staat sinds gisteren op alle nieuwssites. Marokkaanse tieners klimmen op een wagen die zich stapvoets een weg baant door de menigte die rel schopt aan het Brusselse Muntplein.

In die wagen zit Maria Baets uit Kampenhout. Zoals elke dag had ze haar auto die dag in de betaalparking onder het plein gezet. Ze werkt in het Muntcentrum, als Facility Manager bij Bpost. “Ik was iets later klaar dan normaal omdat mijn vergadering was uitgelopen”, zegt de vrouw.

