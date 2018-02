Bestuurster (43) uit Knokke-Heist betrapt met 3,68 promille in bloed HA

14 februari 2018

16u06

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Een rechter heeft een 43-jarige vrouw uit Knokke-Heist vandaag veroordeeld tot een geldboete en een rijverbod voor dronken rijden. De vrouw werd vorig jaar achter het stuur betrapt met maar liefst 3,68 promille alcohol in het bloed . "Zo'n hoog promillage komen we hier maar zelden tegen", citeert de Krant van West-Vlaanderen de politierechter.

"Dit is wel extreem hoog. Er zijn mensen die daardoor in coma geraken", zei de rechter. De dronken vrouw liep vorig jaar in juli tegen de lamp tijdens een controle in Knokke-Heist. Eerder werd ze al twee keer betrapt op dronken rijden. De rechter opperde even om de vrouw een alcoholslot op leggen, maar daar had ze naar eigen zeggen geen nood aan. "Ik ben sindsdien echt goed bezig. Er zijn weken waarin ik niks drink. En als ik toch te veel gedronken heb, neem ik nu een taxi. Ik heb niet het gevoel dat ik een alcoholprobleem heb", klonk het.

De vrouw kreeg uiteindelijk een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden opgelegd. De rechter adviseerde de veertiger ten slotte "om toch ook eens met een psycholoog te gaan praten". "Dat is niet iets om beschaamd over te zijn. Het vraagt juist moed om dat aan te pakken." Om haar rijbewijs terug te krijgen zal de vrouw medische en psychologische proeven moeten afleggen.